ضبط شخصين تسلقا سور مدرسة لمساعدة ذويهم في الامتحان بسوهاج وملاحظ بأسيوط لتسريب الأسئلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (شخصين) حال محاولتهما دخول إحدى المدارس بسوهاج عن طريق تسلق سور المدرسة لمساعدة ذويهم المقيدين بلجنة الامتحان داخل المدرسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ضبط ملاحظ بإحدى لجان الامتحانات بأسيوط لتسريب الأسئلة

وفي سياق متصل ؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد القائم على نشر أسئلة امتحان إحدى المراحل التعليمية على تطبيق "تيليجرام" وهي (ملاحظة بإحدى لجان الامتحانات بأسيوط).

وتم التنسيق مع الجهات المختصة وإيقاف المذكورة عن العمل وإحالتها للشئون القانونية للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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