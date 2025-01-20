الغرفة التجارية بالجيزة تناقش استعدادات إطلاق معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة

كشف المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن بدء الاستعدادات لتنظيم معارض "أهلا رمضان" بالتعاون مع محافظة الجيزة، منوها إلى أن اللجنة المشكلة بالغرفة والمسئولة عن التنظيم للمعرض قد عقدت أولى اجتماعاتها للوقوف على التنظيمات والإجراءات المطلوبة بهدف تنسيق مشاركة كبار منتجي وتجار السلع في فعاليات المعرض.

وأكد الشاهد في بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه سيتم إطلاق خمسة معارض كبرى تتوزع فى مناطق متفرقة من المحافظة، وفى أكثر المناطق كثافة سكنية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين، منوها إلى أنه سيتم توفير جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار الجملة وأقل من سعر البيع في الأسواق، وتشمل كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مناسبة.

وتابع إنه من المتوقع افتتاح المعارض في الأسبوع الثالث من فبراير، ويستمر طوال الشهر الكريم مع تخصيص مساحات داخل المعارض لبيع الملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل مع قرب عيد الفطر المبارك.

وأضاف الشاهد أنه جار التفاوض مع المصانع الغذائية وكبار التجار لتوفير السلع بسعر بيع الجملة، منوها أنه سيتم توفير المساحات المحددة للعرض إلى التجار بالمجان لتخفيض التكلفة على التاجر ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمواطن.

وتابع إنه جار التنسيق مع وزارة التموين على توفير سيارات متنقلة لبيع السلع بنفس أسعار معارض أهلا رمضان، لضمان وصول السلع لجميع مواطني المحافظة.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بجهود الجهاز المصرفى فى سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الشهر الكريم وكافة السلع الأساسية وخامات التصنيع مما يدعم استقرار تدفقات السلع في الأسواق، كما أثنى على الجهود الحكومية وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياطات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع.

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وأكد الشاهد أن كافة التقارير تشير إلى توافر أرصدة آمنة من كافة السلع الاستراتيجية والأساسية، بمدد تتراوح ما بين 3 الى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.

وكان التقرير الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية قد أشار إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، هذا فضلا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضا.

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