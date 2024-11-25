رئيس تجارية الجيزة يدعو للتوسع في المعارض السلبية للصناعة لتعميق صناعة المكونات

دعا المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى التوسع فى تنظيم المعارض السلبية والتي تستهدف بشكل رئيسي استعراض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج ودراسة فرص تصنيعها محليًّا.

فعاليات الملتقى والمعرض السنوى للصناعة

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فى فعاليات الملتقى والمعرض السنوى للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتحه نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، حيث شهد الملتقى أيضا افتتاح المعرض السلبي الذي نظمته وزارة الصناعة على هامش الملتقى.

المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ، فيتو

المصانع تقوم باستيراد مستلزمات وقطع الغيار من الخارج

وقال الشاهد: إن كثير من المصانع تقوم باستيراد مستلزمات وقطع الغيار من الخارج لعدم علمها بإمكانية تصنيعها محليا بنفس المواصفات والجودة المطلوبة.

المعارض تساهم فى تحقيق التواصل الفعال بين المصنعين والموردين المحليين

وأوضح أن هذه المعارض تساهم فى تحقيق التواصل الفعال بين المصنعين والموردين المحليين والتوصل إلى شراكات واتفاقيات تسهم فى توطين بعض المدخلات المستوردة ما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية والحد من الواردات.

حصة كبيرة من الواردات هى لسلع وسيطة ومدخلات إنتاج

وأضاف أن حصة كبيرة من الواردات هى لسلع وسيطة ومدخلات إنتاج، وبالتالى فإن تحقيق أى تقدم فى هذا الملف سيكون له دور إيجابى وملموس فى خفض فاتورة الواردات.

أهمية عمل منصة إلكترونية لحصر احتياجات الجهات الحكومية

وشدد الشاهد على أهمية عمل منصة إلكترونية لحصر احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، وأيضا احتياجات مصانع القطاع الخاص وإتاحتها للموردين حتى يتمكنوا من معرفة حجم الطلب الحقيقي على تلك المنتجات ودراسة جدوى إنتاجها محليًّا.

المطالبة بدراسة عمل معارض سلبية متخصصة لقطاعات محددة

كما دعا الشاهد إلى دراسة عمل معارض سلبية متخصصة لقطاعات محددة، ويمكن للغرف الصناعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعةً تبنى تلك المبادرة بحيث يتم جمع المصنعين والموردين معا لدراسة فرص الاستثمار والإنتاج وزيادة المكون المحلي.

تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص

يشار إلى أنه خلال افتتاح المعرض اليوم، كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه جار العمل حاليًّا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة.

وأوضح أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتقنين أوضاع المصانع الصغيرة وإدخالها في منظومه العمل الرسمية.



الحد من الاستيراد لإفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية

وأكد وزير الصناعة ، إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

وأشار الى أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات ترفع أيضًا كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.