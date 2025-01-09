غرفة الجيزة التجارية توقع بروتوكولا للتأمين على ممتلكات منتسبيها وتقديم الخدمات الطبية

وقعت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد بروتوكول تعاون مع مكتب «الكاتب لوساطة التأمين» برئاسة دينا الكاتب، لتقديم خدمة تأمينية متميزة لمنتسبي غرفة الجيزة من تجار وصناع ومستثمرين ومؤديّ خدمات، في مجال التأمين على الممتلكات والتعامل مع البنوك، بالإضافة إلى توفير خدمات تأمينية طبية شاملة.

خطة الغرفة لتقديم مزيد من الخدمات المتميزة

وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة إن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الغرفة لتقديم مزيد من الخدمات المتميزة لمنتسبينا، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم وتنويعها بما يتناسب مع التطورات العصرية الحديثة.

يتضمن البروتوكول تقديم مختلف الخدمات التأمينية لمنتسبى الغرفة بأسعار تشمل خصم خاص لأعضاء الغرفة، حيث تشمل الخدمات خصومات نقدية عند التعامل مع المستشفيات والمعامل الطبية ومراكز الأشعة والصيدليات والعلاج الطبيعى.

كما يشمل البروتوكول توفير وثائق تأمين تُغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات مثل الحرائق أو السطو أو الشغب أو الاضطرابات والاضرابات العمالية أو الإختلاف نتيجة الأخطار الطبيعية من الزلازل والسيول والتي تحدث خلال الفترة المنصوص عليها في الوثيقة ذلك، بالإضافة إلى وثائق تأمين على الشركات مخاطر عدم السداد والتعامل مع البنوك

كما يشمل البروتوكول توفير وثائق تأمين للسيارات الخاصة بأعضاء الغرفة التجارية، وذلك من خلال تقديم أفضل أسعار.

ودعا "الشاهد" منتسبي الغرفة إلى أهمية الاستفادة من وثيقة التأمين على الممتلكات والبروتوكول الذي تم توقيعه لدعم كافة الأنشطة، مشيرًا إلى أن البروتوكول خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبى غرفة الجيزة التجارية وتؤكد حرص غرفة الجيزة التجارية على حماية ورعاية مصالح منتسبيها.

وشهد توقيع البروتوكول كلا من المهندس زغلول أمين صندوق الغرفة وأحمد جابر عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية واللواء تامر عطاويه القائم بأعمال أمين الغرفة والمستشار محمد عبد المنعم والدكتور أسامة حجازى.

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