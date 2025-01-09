قد يؤدي لإتلاف القلب والدماغ، مضاعفات خطيرة لمرض الكلى المزمن

إذا تُرِك مرض الكلى المزمن دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات مثل فقر الدم وارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى تفاقم خلل وظائف الكلى والمساهمة في مشاكل صحية أخرى.

مرض الكلى المزمن هو مرض تقدمي، إذا تقدمت الحالة دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مجموعة من المضاعفات التي تؤثر على مناطق مختلفة من الجسم، وفقًا موقع “Healthline” الطبي.

مضاعفات مرض الكلى المزمن

عندما لا تعمل الكليتين بشكل جيد، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات في مناطق أخرى من الجسم.

وتشمل المضاعفات المحتملة الآتي:

فقر الدم

يمكن أن يؤدي الإصابة بمرض الكلى المزمن أو مرض الكلى في مرحلته النهائية أثناء غسيل الكلى إلى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم، ويحدث فقر الدم عندما لا تنتج الكليتين ما يكفي من إريثروبويتين (EPO)، ويؤثر هذا على قدرتها على تكوين خلايا الدم الحمراء، وقد يعاني المريض أيضًا من فقر الدم بسبب انخفاض مستويات:

الحديد

فيتامين ب 12

حمض الفوليك

ويمكن أن يحرم فقر الدم الأعضاء والأنسجة الحيوية من الأكسجين، وإذا كان الشخص يعاني من فقر الدم، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أعضاء مثل القلب والدماغ.

ضعف العظام

يمكن أن يؤدي مرض الكلى المزمن إلى انخفاض مستويات الكالسيوم وارتفاع مستويات الفوسفور (فرط فوسفات الدم)، مما يضعف العظام، وهذا يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام.

قد يعاني أيضًا من أعراض تشمل:

تشنجات العضلات

خدر ووخز في الفم

حكة في الجلد

احتباس السوائل

ويحدث احتباس السوائل عندما يحتفظ الجسم بالسوائل الزائدة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى:

تورم الأطراف (الوذمة)

ارتفاع ضغط الدم

سوائل في الرئتين

النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن تراكم حمض البوليك في المفاصل، ويتم تصفية حمض البوليك عادة من الجسم من خلال الكلى، وقد يوصي الأطباء بالأدوية والتغييرات الغذائية، بما في ذلك تجنب الأطعمة التي تحتوي على البيورينات، والتي يحللها الجسم إلى حمض البوليك، ويمكن أن يشمل هذا:

الديك الرومي

الأسماك

الفاصوليا المجففة

البازلاء

ارتفاع ضغط الدم

يحدث هذا عندما تكون قوة ضخ الدم عبر الأوعية الدموية عالية جدًان ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تدهور وظائف الكلى، مما قد يسبب احتباس السوائل وتفاقم ارتفاع ضغط الدم.

فرط بوتاسيوم الدم

إذا لم تتمكن الكليتين من تصفية البوتاسيوم الزائد، فقد يتراكم في الدم، فرط بوتاسيوم الدم هو ارتفاع مفاجئ في مستويات البوتاسيوم قد يؤثر على وظائف القلب.

إذا كان المريض يعاني من مرض في الكلى، فقد يحتاج إلى الحد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

الحماض الأيضي

عندما يكون هناك الكثير من الحمض في سوائل الجسم التي لا تقوم الكليتين بتصفيتها، فإنه يزعج توازن درجة الحموضة في الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقم مرض الكلى ويؤدي إلى مشاكل مثل فقدان العظام أو العضلات واضطرابات الغدد الصماء.

اليوريميا

اليوريميا هي تراكم الفضلات في الدم، وهو مؤشر على تلف الكلى الشديد وغالبًا ما يحدث في المراحل المتأخرة من الفشل الكلوي، ويمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، مثل:

التعب

الغثيان

ألم الساقين

اضطرابات النوم

ضعف الجهاز المناعي

إذا كان الشخص يعاني من مرض الكلى المزمن، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمرض، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة إلى اتخاذ احتياطات معينة لتجنب الأمراض، ويمكن أن تشمل هذه:

اتباع توصيات التطعيم

تجنب التعرض المحتمل للمرض

اتخاذ احتياطات سلامة الغذاء

العناية بالفم

فشل الكلى

يحدث فشل الكلى عندما تكون الكلى غير قادرة على تصفية النفايات بشكل فعال، وعندما تقوم الكلى بتصفية أقل من 15٪ من النفايات من الدم، فإنها لا تستطيع تصفية النفايات بنفس السرعة التي ينتجها الجسم، ويُعرف هذا بمرض الكلى في المرحلة النهائية، ويتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى للبقاء على قيد الحياة.

أمراض القلب

مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، وخاصة أولئك الذين يخضعون لغسيل الكلى، ويشمل مرض القلب أي مرض يمنع القلب من ضخ الدم بشكل فعال.

فعندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، لا يمكنها تصفية النفايات من الدم بشكل فعال، وقد يزيد CDK من فرصة الإصابة بقصور القلب عندما يتسبب في اختلال توازن السوائل المستمر في الجسم.

فرط نشاط الغدة جار الدرقية الثانوي (SHPT)

عندما يصاب الشخص من مرض الكلى المزمن، يمكن تطوير أنواع مختلفة من فرط نشاط الغدة جار الدرقية، ومع ذلك، فإن فرط نشاط الغدة جار الدرقية الثانوي أكثر شيوعًا ويؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمون الغدة جار الدرقية وانخفاض مستويات الكالسيوم في الدم، ويمكن أن يسبب أعراضًا تشمل:

تورم المفاصل

كسور

اضطرابات العظام

مضاعفات عصبية

ويتعرض الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن لخطر متزايد للإصابة باضطرابات الأوعية الدموية الدماغية مثل السكتة الدماغية.

أولئك الذين يعانون من مرض الكلى في المرحلة النهائية أو على غسيل الكلى هم أكثر عرضة للإصابة بما يلي:

ضعف الإدراك

الخرف

السكتة الدماغية، بما في ذلك السكتات الدماغية الإقفارية أو النزفية أو الصامتة

سوء التشخيص على المدى الطويل بعد السكتة الدماغية

نوبات صرع

اضطرابات الحركة، بما في ذلك مرض باركنسون

ومع ذلك، قد تحدث مضاعفات عصبية في أي مرحلة من مراحل مرض الكلى المزمن.

المضاعفات الثانوية

الاكتئاب ليس نادرًا بين الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل مرض الكلى المزمن، فوجدت الدراسات أن ما يقرب من 60٪ من مرضي الكلي يعانون من أعراض الاكتئاب.

يمكن أن تشمل المضاعفات الثانوية الأخرى ما يلي:

التهابات الجلد الناتجة عن جفاف الجلد والحكة

آلام المفاصل والعظام والعضلات

تلف الأعصاب

تراكم السوائل حول الرئتين

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