9 أطعمة تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم هو ضغط الدم على جدران الشرايين، وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم تلف الأوعية الدموية ما يؤدي إلى أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية ومشاكل أخرى، ويُطلق على ارتفاع ضغط الدم أحيانًا اسم القاتل الصامت لأنه لا ينتج أي أعراض ويمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد - ودون علاج - لسنوات.

ويحدث ارتفاع ضغط الدم بسبب العديد من عوامل الخطر الخارجة عن سيطرة الشخص، مثل العمر والتاريخ العائلي والجنس والعرق، ولكن هناك أيضًا عوامل يمكن التحكم فيها، مثل ممارسة الرياضة والنظام الغذائي، حيث يمكن أن يساعد النظام الغذائي في التحكم في ضغط الدم غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف وأقل في الصوديوم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. الخضراوات الورقية

يساعد البوتاسيوم الكلية على التخلص من المزيد من الصوديوم من خلال البول، وهذا بدوره يخفض ضغط الدم.

الخضروات الورقية الغنية بالبوتاسيوم تشمل:

الخس الروماني

الجرجير

الكرنب

اللفت

السبانخ

الشمندر الأخضر

الجرجير

الشمندر الأحمر

غالبًا ما تحتوي الخضروات المعلبة على كمية إضافية من الصوديوم، ولكن الخضروات المجمدة تحتوي على نفس كمية العناصر الغذائية الموجودة في الخضروات الطازجة، كما أنها أسهل في التخزين، يمكن أيضًا مزج هذه الخضروات مع الموز وحليب الجوز للحصول على عصير أخضر صحي وحلو.

2. التوت

التوت، وخاصة التوت الأزرق، غني بالمركبات الطبيعية التي تسمى الفلافونويد، حيث وجدت الدراسات أن تناول هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

من السهل إضافة التوت الأزرق والتوت والفراولة إلى النظام الغذائي، ويمكن وضعها على الحبوب أو الجرانولا في الصباح، أو الاحتفاظ بالتوت المجمد في متناول اليد للحصول على حلوى سريعة وصحية.

3. البنجر الأحمر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من أكسيد النيتريك، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضًا أن النترات الموجودة في عصير البنجر تعمل على خفض ضغط الدم لدى المشاركين في البحث في غضون 24 ساعة فقط.

يمكن عصر البنجر أو طهي الجذر وتناوله بالكامل، والبنجر لذيذ عند تحميصه أو إضافته إلى الأطعمة المقلية واليخنات، ويمكن أيضًا خبزه في رقائق.

4. الحليب والزبادي منزوع الدسم

يعتبر الحليب منزوع الدسم مصدرًا ممتازًا للكالسيوم ومنخفض الدهون، وكلاهما عنصران مهمان في النظام الغذائي لخفض ضغط الدم، ويمكن أيضًا اختيار الزبادي إذا كان الشخص لا يحب الحليب.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن النساء اللائي تناولن خمس حصص أو أكثر من الزبادي أسبوعيًا شهدن انخفاضًا بنسبة 20 في المائة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

5. دقيق الشوفان

يعد دقيق الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف وقليلة الدهون والصوديوم التي تساعد على خفض ضغط الدم، كما أن تناول دقيق الشوفان على الإفطار يعد وسيلة رائعة لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لليوم.

يعد تناول دقيق الشوفان طوال الليل من الخيارات الشائعة لتناول الإفطار، ولتحضيره، انقع نصف كوب من دقيق الشوفان ونصف كوب من حليب الجوز في وعاء، ووفي الصباح، قلّب وأضف التوت والجرانولا والقرفة حسب الرغبة.

6. الموز

يعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أفضل من تناول المكملات الغذائية، ويمكن تقطيع موزة إلى رقائقك أو دقيق الشوفان للحصول على إضافة غنية بالبوتاسيوم، كما يمكن تناول موزة مع بيضة مسلوقة لتناول إفطار أو وجبة خفيفة سريعة.

7. سمك السلمون والماكريل والأسماك التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا للبروتين الخالي من الدهون، وتحتوي الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتقلل الالتهابات وتخفض الدهون الثلاثية، وبالإضافة إلى مصادر الأسماك هذه، يحتوي سمك السلمون المرقط على فيتامين د، نادرًا ما تحتوي الأطعمة على فيتامين د، وهذا الفيتامين الشبيه بالهرمونات له خصائص يمكن أن تخفض ضغط الدم.

8. الثوم والأعشاب

تشير المراجعات إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم عن طريق زيادة كمية أكسيد النيتريك في الجسم، ويساعد أكسيد النيتريك في تعزيز توسع الأوعية الدموية، أو توسيع الشرايين، لتقليل ضغط الدم.

يمكن أن يساعد أيضًا دمج الأعشاب والتوابل اللذيذة في النظام الغذائي اليومي على تقليل تناول الملح، ومن أمثلة الأعشاب والتوابل التي يمكنك إضافتها الريحان والقرفة والزعتر وإكليل الجبل والمزيد.

9. الشوكولاتة الداكنة

وجدت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي تناول ما يصل إلى 100 جرام يوميًا من الشوكولاتة الداكنة إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على أكثر من 60 بالمائة من المواد الصلبة من الكاكاو وتحتوي على كمية سكر أقل من الشوكولاتة العادية، ويمكن إضافة الشوكولاتة الداكنة إلى الزبادي أو تناولها مع الفواكه، مثل الفراولة أو التوت الأزرق أو التوت الأحمر، كحلوى صحية.

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