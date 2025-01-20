رئيس وزراء فرنسا يحذر من سحق أوروبا على يد ترامب

حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن بلاده والاتحاد الأوروبي؛ قد يسحقا بسبب السياسة المعلنة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم الإثنين، إذا لم يتحركا.

رئيس وزراء فرنسا يحذر من سحق أوروبا في وجود ترامب

وأضاف بايرو أن "الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية والاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات"، وفقا لما جاء عبر وكالة "فرنس برس".



وتابع: "إذا لم نفعل شيئا، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش، والأمر مناط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور".

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