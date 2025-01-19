فرنسا تحذر ترامب قبل تنصيبه من الإضرار بمصالحها

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أنه إذا تعرضت مصالح بلاده للضرر فسوف ترد، وذلك في وقت ينذر فيه وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

فرنسا تحذر ترامب قبل تنصيبه

وقال بارو في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس": "من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأمريكيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماما من حيث الاستثمار، فالعديد من المصالح والشركات الأمريكية موجود في أوروبا".

وأضاف: "إذا رفعنا رسومنا الجمركية، فستكون المصالح الأمريكية في أوروبا هي الخاسر الأكبر، والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأمريكية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية".

وحذر بارو قائلا "إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد".

ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية شديدة

وتابع: "يجب أن يدرك الجميع جيدا أن أوروبا قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها".

وهدد ترامب الذي يعود إلى البيت الأبيض غدا الاثنين، الأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جدا، وهو يتوقع خصوصا أن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيدا من النفط والغاز الأمريكي ويقلل من فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.

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