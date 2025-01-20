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رياضة

موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة زد ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد تأهل الفريق السماوي إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وزد والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق زد في السابعة مساء بعد غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذاع لقاء بيراميدز وزد علي قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

تأهل بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتأهل فريق بيراميدز إلي دور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بعد فوزه على نظيره دجوليبا المالي بسداسية نظيفة على ستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

منافس بيراميدز المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه فريق بيراميدز أحد الفرق المتأهلة عن صدارة المجموعات الثلاثة الأخرى من دوري أبطال أفريقيا بخلاف نادي الترجي التونسي الذي كان ضمن مجموعته.

ويعد المنافسين المحتملين لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي هم: الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى)  والجيش الملكي المغربي (متصدر المجموعة الثانية) وأورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

واكتمل عقد الفرق المتاهلة إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات اليوم الأحد والتي شهدت تحديد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي.
1- الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

3- الأهلي (وصيف المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (وصيف المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

7-مولودية الجزائر (وصيف المجموعة الأولى).

8- صن داونز (وصيف المجموعة الثانية)

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