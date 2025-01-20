العثور على رفات 97 شهيدا برفح الفلسطينية منذ وقف إطلاق النار

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أنه تم انتشال رفات 97 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ يوم أمس مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأصيب 3 أطفال فلسطينيين بجروح في انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وسط وجنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني بغزة، في بيان اليوم الإثنين، عن استشهاد 99 من كوادره بغزة وإصابة 319 آخرين جراء استهدافات الاحتلال منذ بدء الحرب على القطاع.

الدفاع المدني بغزة يكشف حصيلة كوادره المصابة

كما أوضح الدفاع الدفاع المدني بغزة، أن 27 من كوادره معتقلون لدى قوات الاحتلال ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وأشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن طواقمه انتشلت من مواقع القصف أكثر من 97 ألف مصاب، موضحَا أن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم يوجد لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 2842 شهيدا.

وأمس الأحد أطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

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