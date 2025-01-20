الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة 3 أطفال فلسطينيين جراء انفجار مخلفات جيش الاحتلال في رفح

اطفال غزة، فيتو
اطفال غزة، فيتو

أفاد مصدر طبي  في قطاع  غزة، اليوم الإثنين، بإصابة 3 أطفال بجروح في انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن  4 فلسطينيين أصيبوا برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوبي مدينة رفح.

 جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير اليوم الإثنين، أن جندي بجيش الاحتلال لقي مقتله وأصيب 4 آخرين بجروح خطيرة بعد تفجير عبوة في آلية عسكرية خلال اقتحام الجيش بلدة طمون بالضفة الغربية.

 يأتي ذلك بعد 24 ساعة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وبدء عملية تبادل الأسرى بين جيش الاحتلال وحركة حماس.

وفي هذا السياق  ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير اليوم، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بعقد جلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

 

 

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت هيئة السجون في إسرائيل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.

ووصلت الأسيرة المقدسية زينة بربر إلى منزل عائلتها في القدس بعد الإفراج عنها من سجن المسكوبية.

 

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