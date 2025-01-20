أكثر انتشارًا لدى المرضعات، أعراض وطرق علاج خراج الثدي

خراج الثدي مثل الخراجات التي يمكن أن تحدث في أي مكان آخر من الجسم، فهي عبارة عن مجموعة من السوائل تتراكم، هي عدوى شديدة وعادة ما تكون من مضاعفات التهاب الضرع - التهاب أنسجة الثدي التي يمكن أن تؤدي إلى عدوى بكتيرية.

خراج الثدي عبارة عن مجموعة من القيح محاطة بجدران وتسبب ألمًا شديدًا، والتي يمكن علاجها.

أسباب خراج الثدي

يمكن لأي شخص أن يصاب بـ خراج الثدي، ولكنه أكثر شيوعًا بين السيدات الذين يرضعون رضاعة طبيعية.

فعندما ترضع السيدة طفلها رضاعة طبيعية، يخزن الجسم الحليب في أكياس ويرسله عبر القنوات في الثدي لإطعام الطفل، وقد يكون هناك عدم تطابق بين مقدار الإشارة التي ترسله للجسم لإنتاج الحليب من خلال التحفيز عبر مضخة أو الرضاعة الطبيعية مباشرة ومدى إفراغ الثدي بالكامل أو بشكل متكرر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تورم أكياس الحليب وتسربها وإحداث سلسلة من الالتهابات أو "الاحتقان".

يمكن أن يؤدي الاحتقان إلى التهاب الضرع (غير المعدي)، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب الضرع المعدي، وربما خراج الثدي إذا لم يتم تشخيصه وإدارته بشكل مناسب.

يمكن أن يحدث التهاب الضرع وخراج الثدي أيضًا للأشخاص الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية، على سبيل المثال، إذا كانت الحلمة متشققة، يمكن للبكتيريا أن تجد طريقها إلى الداخل، ونفس الشيء إذا كانت تعاني من إصابة في الثدي تؤدي إلى تمزق الجلد، ويمكن أن تؤدي ثقب الحلمة المصابة أيضًا إلى التهاب الضرع وخراجات الثدي.

أعراض خراج الثدي

إذا كان لدى السيدة خراج في الثدي، فمن المحتمل أن تتمكن من الشعور به باليد، وستشعر به وكأنه كتلة صلبة حمراء مملوءة بالسوائل على الثدي ومؤلمة للغاية، وقد يكون أيضًا دافئًا عند اللمس.

يبدأ خراج الثدي كالتهاب الضرع، لذا من المحتمل أن تعاني من أعراض التهاب الضرع، مثل الاحمرار والألم في الثدي، وقد تلاحظ أيضًا كتلًا صلبة على الثدي.

إذا استمر التهاب الضرع، فقد تبدأ السيدة في تطوير أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الحمى والقشعريرة، وهذه علامة على التهاب الضرع (المبكر) أو التهاب الضرع البكتيري.

علاج خراج الثدي

يكون علاج عدوى الثدي أسهل عندما يتم اكتشافها مبكرًا، لذا، يجب طلب العلاج بسرعة عند ظهور علامات التهاب الضرع.

عند ظهور أول علامة على التهاب الضرع، يجب الذهاب للطبيب واعتمادًا على مدى شدة الأعراض، قد يطلب البدء في تناول المضادات الحيوية.

إذا كنت ترضع الطفل رضاعة طبيعية، يمكن للطبيب أن يصف المضادات الحيوية الآمنة للأشخاص الذين يرضعون، حتى تتمكن السيدة من الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أثناء علاج التهاب الضرع.

إذا استمر التهاب الضرع وتطور إلى خراج في الثدي، فلن تنجح جرعة بسيطة من المضادات الحيوية، ومن المرجح أن يوصي الطبيب بتصريف الخراج، ويتم ذلك عادةً بإحدى طريقتين:

الشفط بالإبرة: سيدخل الطبيب إبرة في جيب السائل المصاب لامتصاص السائل، وقد يلزم إجراء هذا الإجراء عدة مرات على مدار بضعة أيام أو أسابيع لتصريف الخراج بالكامل.

الشق والتصريف: سيقوم الطبيب بعمل شق فوق الكتلة المملوءة بالسوائل لتصريفها تمامًا.

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