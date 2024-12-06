أعراض سرطان الثدي عند الرجال، ومتى يجب زيارة الطبيب؟

على الرغم من أن سرطان الثدي أقل شيوعًا عند الذكور، إلا أن أعراض سرطان الثدي عند الذكور غالبًا ما تكون مشابهة لتلك الموجودة عند النساء، مثل الكتل وتغيرات الحلمة وتغيرات الجلد.

يبدأ سرطان الثدي عند الذكور عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في أنسجة الثدي في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويمكن أن يؤدي نمو هذه الخلايا إلى تكوين أورام، والتي قد تكون حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية).

على الرغم من أن سرطان الثدي عند الذكور نادر، بمتوسط ​​خطر مدى الحياة يبلغ حوالي 1 من 726، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الأعراض الشائعة لسرطان الثدي لدي الذكور

قد تشمل أعراض سرطان الثدي عند الرجال ما يلي:

وجود كتلة في الثدي: غالبًا ما تكون غير مؤلمة وعادة ما توجد أسفل الحلمة أو الهالة

تغيرات الحلمة: انقلاب أو طفح جلدي أو تقشر حول الحلمة أو إفرازات من الحلمة (دموية في بعض الأحيان)

وجود كتلة أو كتل في الإبط: تورم في الغدد الليمفاوية بالقرب من الثدي المصاب

تغيرات الجلد: احمرار أو تهيج أو تجعد أو ملمس "مثقوب" على جلد الثدي

الألم أو الحنان: على الرغم من أنه أقل شيوعًا، فقد تشعر المنطقة المصابة بالحنان

خصائص أورام سرطان الثدي عند الرجال

تتشابه أورام سرطان الثدي عند الرجال كثيرًا مع تلك الموجودة عند النساء ولكن يمكن أن يكون لها بعض الخصائص الفريدة بسبب الاختلافات في بنية أنسجة الثدي والبيئات الهرمونية.

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توجد أورام سرطان الثدي عند الرجال عادةً أسفل أو بالقرب من الحلمة أو الهالة، حيث تتركز معظم أنسجة الثدي المحدودة عند الرجال.

في بعض الحالات، قد توجد كتل أيضًا في الأنسجة المحيطة بالثدي أو الغدد الليمفاوية تحت الإبط الأقرب إلى الثدي المصاب.

السمات الجسدية

تتضمن السمات الجسدية لكتل ​​سرطان الثدي عند الذكور ما يلي:

ملمس صلب

عدم وجود ألم في معظم الحالات، على الرغم من أنها قد تكون مؤلمة أحيانًا

حواف غير منتظمة أو غير مستوية، على الرغم من أن بعضها قد يكون ناعمًا

موقع ثابت ولا يمكن تحريكه بسهولة تحت الجلد

تغيرات في الجلد فوق الكتلة، مثل التكتل أو تغير اللون أو السماكة

إصابة الغدد الليمفاوية القريبة، والتي تظهر على شكل كتل تحت الإبط

متى يجب زيارة الطبيب

من الأفضل استشارة الطبيب إذا لاحظ المريض أيًا من الأعراض التالية:

كتلة أو تورم في الثدي أو تحت الإبط

ألم أو رقة في الثدي

تغيرات في مظهر الحلمة (انقلاب أو إفرازات أو احمرار أو تغير في اللون)

تغيرات في الجلد فوق الثدي (تكتل أو تغير في اللون أو تجعد)

إفرازات غير مبررة من الحلمة، خاصةً إذا كانت دموية أو شفافة

كتلة مستمرة أو تتغير بمرور الوقت

ماذا يمكن أن تكون الكتلة الأخرى؟

قد لا تشير الكتلة في الثدي الذكري دائمًا إلى سرطان الثدي، يمكن أن تسبب العديد من الحالات الحميدة أيضًا كتلًا أو أعراضًا مماثلة، ومنها:

التثدي: هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لكتلة الثدي، والتثدي هو تضخم في أنسجة الثدي ناتج عن اختلال التوازن الهرموني، غالبًا بسبب البلوغ أو الشيخوخة أو الأدوية أو أمراض الكبد أو تعاطي المخدرات، وعادة ما يظهر على شكل كتل ناعمة أو مطاطية وقد يحدث في أحد الثديين أو كليهما.

الورم الشحمي: الورم الشحمي هو ثاني أكثر حالات الثدي الحميدة شيوعًا عند الرجال، بعد التثدي، تتكون من الأنسجة الدهنية أو الخلايا الشحمية، وعادة ما تكون غير مؤلمة، وإذا تسببت في أعراض، فقد تظهر على شكل كتلة صغيرة ناعمة تحت الجلد، في بعض الحالات، يمكن أن تكون الكتلة صلبة إذا كانت تحتوي على رواسب الكالسيوم، وقد تحدث في كلا الثديين.

الأكياس: يمكن أن تتكون هذه الأكياس المملوءة بالسوائل في أنسجة الثدي ولكنها نادرة للغاية عند الذكور، وعادة ما تكون ناعمة ومستديرة وقابلة للحركة وقد تصبح مؤلمة إذا التهابت.

الخراجات: وهي عدوى موضعية في أنسجة الثدي تسبب التورم وتغير اللون والدفء والألم، وإذا أدت العدوى إلى خراج، فقد يكون مصحوبًا بحمى أو إفرازات، الخراجات نادرة وتمثل 1% إلى 3% فقط من جميع أمراض الثدي.

الورم الليفي الغدي: الورم الليفي الغدي هو نمو حميد يتكون من غدد ونسيج ضام، عادة ما يكون صلبًا وناعمًا ومتحركًا، على الرغم من أنه نادرًا ما يوجد عند الذكور.

الإصابة أو الصدمة: يمكن أن تتسبب الصدمة السابقة في الصدر في نخر الدهون أو تكوين أنسجة ندبية، والتي قد تظهر على شكل كتلة، ويعتبر هذا أيضًا نادرًا عند الذكور.

الأكياس الدهنية: وهي غدد زيتية مسدودة تحت الجلد تسبب كتلًا بالقرب من جدار الثدي أو الصدر، وعادة ما تكون هذه الأكياس غير مؤلمة وتقع أسفل الجلد مباشرة.

عوامل الخطر لسرطان الثدي عند الذكور

تشمل عوامل الخطر لسرطان الثدي عند الذكور:

الطفرات الجينية، مثل التغيرات في الجينات BRCA1 أو BRCA2

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي العمر، وخاصة فوق سن الستين

اختلال التوازن الهرموني، مثل ارتفاع هرمون الاستروجين أو انخفاض هرمون التستوستيرون

التعرض للإشعاع، وخاصة أثناء الطفولة أو أوائل مرحلة البلوغ

السمنة، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في الجسم إلى رفع مستويات هرمون الاستروجين

مرض الكبد، الذي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للهرمونات ومستويات هرمون الاستروجين

تعاطي الكحول، حيث يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى زيادة مستويات هرمون الاستروجين

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