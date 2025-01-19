مواصلة التشطيبات النهائية لمدرسة البورة الإبتدائية الجديدة بأسيوط

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط استمرار تنفيذ أعمال التوسع والإحلال الجزئي والكلي لعدد من المدارس بالمراكز والأحياء وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب، والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب وتقليل الكثافات الطلابية للوصول إلى تعليم جيد وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المحددة

ولفت محافظ أسيوط إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القرى والمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المحددة حفاظًا على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

تنفيذ التشطيبات النهائية لمدرسة البورة الإبتدائية الجديدة

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ التشطيبات النهائية لمدرسة البورة الإبتدائية الجديدة بقرية البورة التابعة لمركز أسيوط، وذلك لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب.

وأشار محافظ أسيوط إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات قد تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب.

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