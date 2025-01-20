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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد معهد جنوب مصر للأورام (صور)

محافظ أسيوط وأعضاء
محافظ أسيوط وأعضاء بيت العائلة في زيارة معهد الأورام، فيتو

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، معهد جنوب مصر للأورام الجامعي بحي غرب مدينة أسيوط وشهد توزيع بيت العائلة المصرية لـ 150بطانية ومنح عينية وذلك على هامش ندوة  بعنوان "المعرفة بالسرطان.. وكيفية الوقاية منها" لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى ومتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو المجد عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور عمرو فاروق مراد وكيل معهد الأورام، والدكتور إبراهيم أبو العيون مدير المستشفى، والدكتورة شيماء حسن شعبان أستاذ ورئيس قسم باثولوجيا الأورام ومنسق الندوة، والدكتور عادل جبر رئيس قسم طب الأورام، والدكتور أسامة محمود العشري أستاذ طب الأطفال والتغذية، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وعدد من قيادات وأعضاء هيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط بقيادة الشيخ سيد عبد العزيز الأمين العام، والقس عاموس بسطا الامين العام المساعد، وبمشاركة اللواء فريد الشويخ أمين لجنة الأزمات والطوارئ، والدكتورة مروة كدواني رئيس لجنة الثقافة الأسرية، والدكتور أحمد القليعي رئيس لجنة الشباب، والصحفي أسامة صديق رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء هيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط،وأعضاء لجنة الطوارئ التنفيذية، وممثلي احدى الشركة الخاصة كمشاركة مجتمعية.

 

واستهل محافظ أسيوط ومرافقوه زيارتهم بتفقد بعض العيادات وأقسام العلاج المختلفة والأشعة التشخيصية والعناية المركزة والعناية المتوسطة وقسم جراحة الأورام وأثنى على ما رآه من خدمة طبية متميزة مقدمة للمرضى المترددين من مختلف محافظات الصعيد.

محافظ أسيوط يلتقي المرضى والمترددين على معهد الأورام 

كما حرص محافظ أسيوط على لقاء بعض المرضى والمترددين على المعهد، لمعرفة مدى رضاهم من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المعهد مطمئنًا على الخدمات المقدمة له، وتلقي العلاج والرعاية الطبية مشيدًا بالتجهيزات والخدمات الطبية المتميزة داخل المستشفى التي تقدم خدماتها الطبية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة والذى يعد من أهم مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى تقديم كامل الدعم للعمل على رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمعهد، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى.

 

توزيع بيت العائلة المصرية لـ 150بطانية النزلاء بمعهد الأورام 

كما شهد محافظ أسيوط توزيع بيت العائلة المصرية لـ 150بطانية ومنح عينية للنزلاء بمعهد الأورام والذى يعكس روح الوحدة والتآلف التي تجمع أبناء المحافظة مشيدًا بدعم القيم الإنسانية النبيلة وتعزيز الروابط بين أبناء هذا الوطن العزيز وإن التكافل والتعاون بين أطياف المجتمع المختلفة يعكس أسمى معاني الإنسانية والقيم المشتركة التي تجمع بين الأديان.

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واختتم محافظ أسيوط ومرافقوه، زيارتهم بحضور الندوة المنعقدة للتعريف بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه والذي أوضح خلالها الدكتور عادل جبر أستاذ ورئيس قسم طب الأورام لطرق التوعية بالكشف المبكر للسرطان والتي وفرتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكر علي السرطان الذي يؤدي إلى الشفاء التام ـ بإذن الله تعالى ـ فضلًا عن طرق الوقاية من أنواع السرطان المختلفة كـ( الثدي والقولون وعنق الرحم والبروستاتا والرئة) باتباع الأساليب الحديثة في طرق التغذية والتعليم الصحي، واستعرض الأسباب المؤدية إلى هذه الأنواع السرطانات وتجنب مخاطر استخدام العلاج الكيماوي وآثاره الجانبية.

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