الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الإيرانية توجه تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى سوريا

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في بيان اليوم الإثنين، إن إيران أوصت مواطنيها مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا، وذلك بعد حظر السلطات السورية دخول الإيرانيين والإسرائيليين.

 

الخارجية الإيرانية: أوصينا مواطنينا مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا

 وفي وقت سابق، كشفت شركات الطيران العاملة في سوريا عن ورود بلاغات إليها بحظر نقل المواطنين إلى سوريا ممن يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية.

 

بلاغات بحظر نقل المواطنين إلى سوريا ممن يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية

وجاءت القرارات المذكورة بعد أكثر من شهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتزامنا مع استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الدولي في الـ7 من يناير الجاري.

 

من جهتها، أصدرت الخطوط الجوية التركية تعليمات خاصة للمسافرين إلى سوريا مع قرار استئناف الشركة رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق.

وفي سياق متصل، أكدت ‏ منصة "تأكد" السورية أن كل الشائعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام حول حظر استيراد البضائع ذات المنشأ الإيراني والإسرائيلي والروسي عارية عن الصحة.

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سوريا إيران بشار الأسد دمشق

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