الخارجية الإيرانية توجه تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في بيان اليوم الإثنين، إن إيران أوصت مواطنيها مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا، وذلك بعد حظر السلطات السورية دخول الإيرانيين والإسرائيليين.

الخارجية الإيرانية: أوصينا مواطنينا مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا

وفي وقت سابق، كشفت شركات الطيران العاملة في سوريا عن ورود بلاغات إليها بحظر نقل المواطنين إلى سوريا ممن يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية.

بلاغات بحظر نقل المواطنين إلى سوريا ممن يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية

وجاءت القرارات المذكورة بعد أكثر من شهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتزامنا مع استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الدولي في الـ7 من يناير الجاري.

من جهتها، أصدرت الخطوط الجوية التركية تعليمات خاصة للمسافرين إلى سوريا مع قرار استئناف الشركة رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق.

وفي سياق متصل، أكدت ‏ منصة "تأكد" السورية أن كل الشائعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام حول حظر استيراد البضائع ذات المنشأ الإيراني والإسرائيلي والروسي عارية عن الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.