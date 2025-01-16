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انتظام امتحانات الدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط

انتظام امتحانات الدراسات
انتظام امتحانات الدراسات العليا بجامعة أسيوط، فيتو

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م للدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) والتزامها الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والشاملة لسير عمل الامتحانات، وحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الراحة، والأمان، والدعم للطلاب أثناء أدائهم للامتحانات؛ بما ينعكس على نجاح أعمال الامتحانات، وخروجها على النحو الأمثل.

لجان امتحانات (الماجستير) بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

وتفقد الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ اليوم الخميس ١٦ من يناير، لجان امتحانات (الماجستير) بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والتي يؤديها (٣٣) طالبا وطالبة، وسط أجواء من الهدوء، والانضباط التام داخل اللجان، مشيدًا بجودة إدارة أعمال الامتحانات، والالتزام الكامل بالمعايير الأساسية لوضع الامتحانات، ومعايير الورقة الامتحانية، والتزام القائمين على أعمال الامتحانات بتنظيمها وانضباطها.

ورافق نائب رئيس جامعة أسيوط، في جولته، الدكتور عمرو محمد عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور علاء الدين حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من المشرفين على اللجان من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

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يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول  ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م بجامعة أسيوط؛ لطلاب الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية؛ بدأت يوم الأحد الموافق ١٢ يناير، وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير، ويبلغ إجمالي الممتحنين (٤٣) طالبا؛ بواقع (٦) طلاب دكتوراه، و(٣٣) طالب ماجستير، و(٤) طلاب دبلوم.

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