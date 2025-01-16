صحة الإسماعيلية تعلن حصاد إدارة مراقبة الأغذية خلال 2024

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، نتائج حملات إدارة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية خلال عام 2024.

نتائج الحملات الرقابية خلال عام

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه تم المرور على 6493 منشأة غذائية خلال الحملات التي شنتها مديرية الصحة ومكاتب مراقبة الأغذية لعام 2024 بمحافظة الإسماعيلية، وسحب 1815 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تنفيذ تكليفات وزير الصحة

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية؛ للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تحرير العديد من المحاضر

وأوضحت وكيل الصحة بـالإسماعيلية، أن فِرق مراقبة الأغذية، قامت بتحرير عدد 4557 محضرا بالمخالفات التي تم رصدها، والتي تنوعت بين عدد 2392 محضر عدم وجود شهادة صحية، 2165 محضر نظافة لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمنشأة، والتوصية بالغلق لعدد 1023 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص أو وجود خطر داهم على الصحة العامة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب إلى أنه خلال الحملات المتتابعة لمكاتب مراقبة الأغذية بجميع الإدارات الصحية، تم ضبط وإعدام 7131 كيلو و11111 لترا من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وضبط عدد 3500 شكارة فارغة، 2415 ملح، 3000 مخلل، 85 كيلو حلوى، و90 لتر مشروب سكري.

تقديم توعية لأصحاب المنشآت

وتابعت أن جهود مراقبي الأغذية تضمنت توعية أصحاب المنشآت الغذائية في الإسماعيلية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة، في حال وجود ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل داخل المنشأة، فضلًا عن استخراج مكاتب الفحص التابعة لمكاتب الأغذية بالإدارات الصحية عدد 9406 شهادات صحية للعاملين بمجال تداول الغذاء تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، وعدد 865 شهادة تحت الإشراف الصحي حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

استمرار الحملات حفاظا على حياة المواطنين

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.



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