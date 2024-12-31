الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتظام الدراسة في مدرسة تمريض المستقبل (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وجَّهت الدكتورة ريم مصطفي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بتكثيف دورات اللغات والبرمجة والتدريب العملى ؛ لتعزيز العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم وتنمية قدرات طلاب مدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية في محافظة الإسماعيلية. 

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جولة تفقدية بمدينة المستقبل 

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إنتظام الدراسة بمدرسة تمريض المستقبل، يرافقها الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس، والتقت بالطلبة والمعلمين وهنأتهم بالعام الميلادي الجديد، واطمأنت على توافر كافة عناصر العملية التعليمية وحثت الطلاب على الاجتهاد فى الدراسة والتحصيل والتدريب. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

إشادة بالأنشطة الطلابية 

وأشادت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية بالأنشطة الطلابية بمعمل المدرسة، وأوصت بالاهتمام بالإشراف العام وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على جودة العملية التعليمية للطلاب. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية 

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بمتابعة انتظام الدراسة بمدارس التمريض .
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

رافق وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية الدكتورة نورهان عادل وكيل إدارة التدريب، دكتورة شيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، دكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى،أمانى احمد محمد موجهة المدارس وهناء على فرج مسئول المدارس. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

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