الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق“ نويبع - طابا ”

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل بطريق “ نويبع - طابا ”.

تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل  بطريق" نويبع - طابا" على بعد عدة كيلو مترات من كمين البدن، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حادث تصادم طريق “ نويبع - طابا ” الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء مستشفى طابا المركزى

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