إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق“ نويبع - طابا ”

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل بطريق “ نويبع - طابا ”.

تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل بطريق" نويبع - طابا" على بعد عدة كيلو مترات من كمين البدن، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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