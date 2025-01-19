شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



حملة أمنية فى دمياط تضبط 6 من حائزى الأسلحة النارية و5 تجار مخدرات

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 5 متهمين، وبحوزتهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من7 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الهيدرو"، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



كما ضبط قطعتى سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن (بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين " لـ 5 منهم لـهم معلومات جنائية"، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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