الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية فى دمياط تضبط 6 من حائزى الأسلحة النارية و5 تجار مخدرات

حملة أمنية فى دمياط
حملة أمنية فى دمياط تضبط 6 من حائزى الأسلحة النارية و5 تجار

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

حملة أمنية فى دمياط تضبط 6 من حائزى الأسلحة النارية و5 تجار مخدرات 

 

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 5 متهمين، وبحوزتهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من7 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الهيدرو"، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). 
 

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

ضبط سائق شركة نقل ذكي اعتدى على سيدة في البساتين

كما ضبط  قطعتى سلاح نارى بدون ترخيص  عبارة عن (بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين " لـ 5 منهم لـهم معلومات جنائية"، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية حائزي ومتجري المواد المخدرة النيابة العامة المواد المخدرة مخدر الحشيش متجرى المواد المخدرة مديرية أمن دمياط

مواد متعلقة

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

ضبط سائق شركة نقل ذكي اعتدى على سيدة في البساتين

قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 5590 بطاقة رقم قومي و24571 شهادة مميكنة

25 ألف مخالفة تجاوز سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

ضبط 3 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

تحرير 991 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

رغم إعلانها إلغائه، شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن مكان وموعد عزاء والده

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو)

الزمالك يكتسح إنيمبا 3-1 ويؤمن صدارته في الكونفدرالية

خناقة مدرسة التجمع، التعليم تقرر فصل الطالبات وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة هذا العام

منوعات

المزيد

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية