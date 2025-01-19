إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

خناقة مدرسة التجمع، أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل 3 طالبات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة بالتجمع، ما أسفر عن إصابتها، وذلك بضمان محل الإقامة.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات محل الاتهام تدين الثلاث فتيات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة.

خناقة مدرسة التجمع

تسلمت النيابة، فيديوهين من أسرة الضحية تفيد التعدي على ابنتهم داخل مدرسة شهيرة في التجمع الخامس.

وقالت الطالبة كرمة في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إن الفتيات قاموا بالتعدي عليها بالضرب والتنمر عليها داخل المدرسة.

وجاءت نص أقوال الطالبة المعتدى عليها: “أنا كنت ماشية في المدرسة ولما وصلت للحوش، في بنت قالتلي ألفاظ غير لائقة، وقالتلي أنتي بتبصي ليه عليه هو في حاجه وبعدها ضربتني ومحستش بحاجه لأنه أغمي عليا”.

من جانبه قال أحمد تيسير والد الطالبة كرمة المعتدى عليها في واقعة خناقة مدرسة التجمع، إن ابنته تتحسن جسديا ولكن تأهيلها نفسيا لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت.

وأضاف والد الطالبة كرمة، أن هناك 3 طالبات قمن بالاعتداء على ابنته كرمة أحمد وتم القبض عليهن عكس ما يقال بأن المعتدين طالبتين فقط.

وكشف والد كرمة أحمد مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء على ابنته، مؤكدًا أن زمن الاعتداء على ابنته امتد لمدة دقيقتين وليس 20 ثانية مثلما ظهر في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مشكلة الاعتداء على ابنته بدأت بمشادة كلامية بعدها تلقت إبنتها وابل من الشتائم من الطالبات قبل الاعتداء عليها.

وأكد، أنه عقب الاعتداء على ابنته سارع أولياء أمور الطالبات بعمل تقارير طبية تثبت إنهن تعرضن أيضا لأضرار جسدية وهذا عكس الواقع.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كرما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

واطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالتقصير والإهمال وتم اصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.

وكسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.

خناقة مدرسة التجمع، تحفظت نيابة القاهرة الجديدة، على ٦ مقاطع فيديو صورت من خلال هواتف بعض الطالبات خلال واقعة الاعتداء على طالبة التجمع وذلك لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشف التقرير الطبى للمجنى عليها، والصادر عن القسم العلاجي لجراحة التكميل التفاصيل الكاملة لإصابة الطالبة وجاء كالتالي:

اسم المريض: كرمة أحمد

تاريخ الدخول: ٢٠٢٥/٠١/١٦، وتاريخ الخروج: ٢٠٢٥/٠١/١٧

التشخيص: شرخ بعظام الأنف وتم عمل الفحوصات اللازمة

وأوضح التقرير الطبى بأن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبعد الكشف الطبى المبدئى الظاهرى وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود كدمة فى الرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت الحالة من المستشفى بعد رفض تدخل جراحى لتثبيت كسر الأنف.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وملابسات مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن الخلاف على الأولوية فى المرور من ممر المدرسة.

بلاغ ضد مدرسة دولية فى التجمع الخامس

كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة طالبة، يفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

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