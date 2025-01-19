أخبار الفن اليوم: محمد منير في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن مكان وموعد عزاء والده.. الموت يفجع الفنان خالد أنور

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

يستعد الكينج محمد منير خلال الفترة المقبلة، لطرح عدد من الأغاني من المفترض طرحهما على فترات متقاربة على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

محمد منير يستعد لطرح أغاني جديدة

ويتواجد الكينج بالوقت الحالي في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة برفقة الشاعر مصطفي حدوته والذي حرص علي تقبيل رأسه عند رؤيته.

أعلن الفنان وائل عبد العزيز عن موعد ومكان عزاء والده الراحل، وذلك بعد أن أعلنت شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عن إلغاء العزاء والاكتفاء بالجنازة فقط.



وأكد وائل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن عزاء والده سوف يقام غدًا الإثنين بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

أطلقت منصة شوفها البرومو الرسمي لمسلسل روح جدو للفنانة رنا رئيس وهو ثاني تجارب رنا رئيس في عالم البطولة المطلقة بعد مسلسل انترفيو.

أعلن الفنان الشاب خالد أنور، عن وفاة جده لوالدته، حيث نشر عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تدوينة قال فيها: “جدي والد أمي في ذمة الله.. البقاء لله”.





كشفت الإعلامية أسما إبراهيم في تصريح خاص لفيتو، عن بدء تحضيرات الموسم الجديد من برنامج حبر سري، استعدادا لعرضه في رمضان 2025، مؤكدة أن الموسم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت.

حرصت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم على توجيه الشكر لإدارة مهرجان joy awards في دورته الخامسة، التي أُقيمت في الرياض بحضور عدد كبير من الفنانين وعدة فعاليات كثيرة ومتنوعة.





تواصل أسرة مسلسل روج أسود تصوير عدد من مشاهد العمل داخل إحدى عمارات وسط البلد، حيث تسكن شخصية رئيسية من الشخصيات التي تدور حولها أحداث العمل.







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