الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

رغم إعلانها إلغائه، شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن مكان وموعد عزاء والده

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

أعلن الفنان وائل عبد العزيز عن موعد ومكان عزاء والده الراحل، وذلك بعد أن أعلنت شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عن إلغاء العزاء والاكتفاء بالجنازة فقط.

وأكد وائل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن عزاء والده سوف يقام غدًا الإثنين  بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

وشيعت يعد ظهر اليوم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جنازة والدها من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بحضور عدد من أصدقائها.

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

وحرص الفنان أحمد العوضي على حضور الجنازة، كما رافق ياسمين عبد العزيز حتى المقابر لحضور مراسم الدفن

 ياسمين عبد العزيز في رمضان 

وتخوض ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة.

والعمل بطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

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أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي

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