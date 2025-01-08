الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"هنو" يزور الفنان محمد منير لتكريمه بمناسبة يوم الثقافة المصرية

وزير الثقافة يكرم
وزير الثقافة يكرم محمد منير بمناسبة يوم الثقافة المصرية

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية"، في لفتة تعكس التقدير والاعتزاز برموز الفن والثقافة في مصر.

جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التي أقيمت صباح اليوم بدار الأوبرا المصرية.

 

 

وقال وزير الثقافة خلال اللقاء: "مصر كلها تشكرك على فنك وإبداعك وبصماتك التي لا تُنسى في عالم الفن. كنا حريصين على ألا ينقضي عيد الثقافة دون أن ننال شرف منحك هذا التكريم، الذي يُعد أقل تقدير لما قدمته لوطنك".

كما نقل الوزير تحية ملايين المصريين الذين يعتبرون محمد منير رمزًا وطنيًا فريدًا وأحد صناع الهوية المصرية.  

 

من جانبه، عبّر الفنان محمد منير عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، قائلًا: "فخور أنني صناعة مصرية، وطوال أكثر من 30 عامًا كنت أحمل اسم مصر في المحافل الدولية. لذا كنت دائمًا حريصًا على أن أكون سفيرًا مشرفًا لبلادي".  


كانت فعاليات النسخة الأولى من "يوم الثقافة"،  قد انطلقت اليوم 8 يناير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكرم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عددًا كبيرًا من صناع الهوية المصرية، تقديرًا لمسيرتهم المتميزة، وإسهاماتهم البناءة في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الثقافة المصرية، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة بالمجالات المتعددة.

 

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