الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أسما إبراهيم تبدأ تحضيرات موسم جديد من "حبر سري"

أسما إبراهيم، فيتو
أسما إبراهيم، فيتو

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم في تصريح خاص لفيتو، عن بدء تحضيرات الموسم الجديد من برنامج حبر سري، استعدادا لعرضه في رمضان 2025، مؤكدة أن الموسم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت.

واستطاعات الإعلامية أسما إبراهيم أن تنجح نجاحا كبيرا من خلال برنامجها الشهير حبر سري علي مدار 9 مواسم متتالية، استضافت خلالها عددا كبيرا من النجوم في مصر والوطن العربي في مجال الفن وكرة القدم.

برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم 

 

ومن ناحية أخري، علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم.

نجاح حبر سري في رمضان

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لفيتو: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح، لأنه برنامج بقى ليه اسم، والناس ارتبطت بيه الحمد الله".

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