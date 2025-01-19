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ثقافة وفنون

البرومو الرسمي لمسلسل روح جدو بطولة رنا رئيس (فيديو)

روح جدو، فيتو
روح جدو، فيتو

أطلقت منصة شوفها البرومو الرسمي لمسلسل روح جدو للفنانة رنا رئيس وهو ثاني تجارب رنا رئيس في عالم البطولة المطلقة بعد مسلسل انترفيو.

 

وكتب الحساب الرسمي للمنصة الفيديو عبر تطبيق انستجرام مرفقا بتعليق “الإعلان الرسمي لمسلسل روح جدو يعرض بداية من 22 يناير على شوفها بجميع الدول”.

تفاصيل مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

وتم الانتهاء من تصوير المسلسل منذ عدة أشهر،  ومن المقرر عرضه قريبا عبر منصة شوفها وكذلك تطبيق Twist TV.

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أسلام إبراهيم عارفة عبد الرسول مسلسل روح جدو رنا رئيس روح جدو

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