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صحة ومرأة

معهد التغذية يقدم أطعمة مفيدة لمرضى السكر

مرضى السكر،فيتو
مرضى السكر،فيتو

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لمرضى السكر بشأن النظام الغذائي الصحي المناسب لهم.

أطعمة مفيدة لمرضى السكر 

 

ونصح معهد التغذية مرضى السكر بتناول الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف في الوجبات الرئيسية مثل طبق السلطة أو الخس أو الجرجير أو الخيار أو الكوسة أو البامية.

 

كما نصح معهد التغذية بأهمية تناول دهون صحية باعتدل مثل الزيوت النباتية منها زيت الذرة وزيت عباد الشمس أو زيت بذر الكتان أو زيت الزيتون بجانب تناول الفاكهه ذات المؤشر الجلاسيمي المنخفض أو المتوسط مثل التفاح والكمثري والبرتقال واليوسفي. 

 

من جانبه أكد المعهد القومي للتغذية أن الأطعمة التي تحتوى على فيتامين سي تتأثر بالحرارة حال طهيها.

وأوضح معهد التغذية أن طهي الخضراوات يقلل من مستوى فيتامين سي في الطعام، خاصة الطهي في درجة حرارة عالية أو لفترة طويلة، لذلك يفضل تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي طازجة بدون طهي، للحصول على الفائدة كاملة.

 

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

وأوضح معهد التغذية أن الأطعمة الغنية بفيتامين سى تشمل الفاكهة مثل البرتقال، اليوسفي، الكيوي، الفراولة والجوافة والخضراوات مثل الليمون، السبانخ، الفلفل الأخضر، الفلفل الألوان.

 

 

وأكد المعهد القومي للتغذية أن الحلويات والأطعمة عالية السكر تؤدي إلى إرتفاع السكر بالدم بشكل مفاجئ مما يضعف من عمل جهاز المناعة.

 

تناول الحلوى يوميًّا يسبب زيادة الوزن

وحذر معهد التغذية من تناول الحلوى بشكل يومى مما يؤدي إلى زيادة الوزن ويؤثر سلبًا في عمل الجهاز المناعي.

 

وأوضح المعهد القومي للتغذية أنه لا يوجد غذاء واحد فقط خاص بدعم المناعة، ناصحا بأهمية تناول الوجبات الصحية المتوازنة التى تحتوى على النشويات،البروتين، كما أن الخضراوات والفاكهة هي الطريقة الأمثل لدعم المناعة.

 

التمر بديل صحي للحلويات

وكشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد تناول التمر بالسوداني حيث  يخلص جسم الإنسان من الرغبة فى تناول الحلويات نظرا لأنه يشكو  الكثير من الناس من الرغبة فى تناول الحلويات وخاصة فى آخر اليوم.
 

ويلجأ وقتها الكثيرون للكيك والبسبوسة والشيكولاتة والبسكويت.

 

وقال معهد التغذية أن هذه الحلويات ليست فقط عالية السعرات والسكريات والدهون بل الوجبات خالية من القيمة الغذائية لذلك يمكن تناول التمر مع حبات السوداني بدلًا من الحلويات للتقليل من تناول السكر المضاف، الدهون وأيضا الاستفادة من القيمة الغذائية للتمر.

كانت الدكتورة نجلاء محمد استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية وجهن نصائح بشأن الأكلات الصحية الاقتصادية التي تعطي نفس القيمة الصحية لتناول اللحوم.

 

وقالت استشاري التغذية العلاجية إن تناول قطعة من الجبنة القريش تغني عن تناول شريحة من اللحوم الحمراء كما أنها لا تمثل ضررًا للكبد أو الكلى وبسيطة في الهضم.

وكشفت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية أن الطريقة الصحية لتناول الكبدة تكون بطريقة الكبدة الإسكندراني بينما طهي الكبدة بالردة يفقدها العناصر الغذائية فيها ويجعلها تفتقر لعنصر الحديد.

 

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