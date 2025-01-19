أفضل الفواكه لمرضى السكري للحفاظ على مستويات الجلوكوز بالدم

تحتوي الفواكه الطازجة على نسبة منخفضة من السكر كما أنها مليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى، والذي يجعلها مثالية لمرضي السكري.

فتبطئ الألياف عملية الهضم، وهذا يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفاكهة على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وفقًا لموق “Cleveland Clinic” الطبي.

أفضل الفواكه لمرضى السكري

تعد جميع الفواكه مفيدة، حتى لو كان الشخص مصابًا بمرض السكري، ولكن يمكن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم - وهي طريقة لتصنيف الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ومدى سرعة رفع نسبة السكر في الدم - للمساعدة على اتخاذ أفضل الخيارات.

يعتمد مؤشر نسبة السكر في الدم على مقياس من 0 إلى 100، والأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم لها رقم مؤشر 50 أو أقل، والفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم، والتي لن تسبب تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم، تشمل:

التفاح

الكرز

الخوخ

التوت

المشمش

الكمثرى

العنب

البرتقال

الفراولة

التوت الأزرق

الجريب فروت

الرمان

التين

الخوخ

الكيوي

الأفوكادو

بشكل عام، أفضل فاكهة لمرضى السكري هي الفاكهة الطازجة، يجب أن تكون الفاكهة الطازجة أو المجمدة، وذلك لأنها مليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى.

وتحتوي الألوان المختلفة من الفاكهة والخضروات على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مختلفة.

الفاكهة التي يجب تجنبها مع مرض السكري

لا توجد أي فاكهة تعتبر سيئة، ولكن بعض الفواكه مرتفعة في المؤشر الجلوكوزي، مما يعني أنها يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم ويكون رقم المؤشر أكثر من 70.

بينما لا يحتاج الشخص إلى تجنب هذه الفواكه ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع، يجب الحد منها أو تناولها باعتدال:

الموز.

المانجو.

الأناناس.

الزبيب.

البطيخ.

الفواكه المصنعة مثل صلصة التفاح والفواكه المعلبة ليست جيدة لمرضى السكري، لأنها تحتوي على ألياف أقل وقد تحتوي على سكر مضاف، وبالتالي، يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر.

وبحتوي عصير الفاكهة على الكثير من السكريات المركزة بدون أي ألياف، لذلك يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم بسرعة.

كمية الفاكهة التي يحتاجها مريض السكري يوميًا

توصي الإرشادات الغذائية بخمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، وينطبق هذا سواء كان الشخص مصابًا بالسكري أم لا.

نظرًا لأن الفاكهة تحتوي على سعرات حرارية وسكر أكثر من الخضروات، فيجب إيجاد التوازن، لذلك فمن الأفضل تقسيم الحصص الخمس إلى ثلاث حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة.

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