الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور) 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

هنأ اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لكنائس المحافظة. 

نائب محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري (صور)

أوقاف الأسماعيلية تواصل إقامة الدروس العلمية والمقارئ بالمساجد  (صور)

أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس.  

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

بداية الجولة على الكنائس 

استهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.   

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

زيارة الكنيسة الانجيلية 

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

شعب مصر نسيج واحد 

وخلال كلمته للتهنئة أكد "أكرم" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد ولا فرق بين مسلم ومسيحي.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

ووجه التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية كنائس الاسماعيلية عيد الميلاد المجيد الكنائس بالإسماعيلية الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري (صور)

أوقاف الأسماعيلية تواصل إقامة الدروس العلمية والمقارئ بالمساجد  (صور)

فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم تتألق على مسرح ثقافة الإسماعيلية (صور)

تحصين 47 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

عادت من الخارج بـ "آيفون"، مصرية تحكي تجربتها مع ضريبة المحمول في المطار (فيديو)

بطلان الإجراءات وجوجل ماب، محاور دفاع مرتضى منصور عن عمر زهران في الاستئناف على حبسه بتهمة السرقة

من يحرس عرين الأحمر؟، تعرف على تشكيل الأهلي أمام سموحة

أول تعليق من عبد السند يمامة على قرارعليا الوفد بإلغاء فصل السيد البدوي

غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية

تشمل 4 دول عربية، إعلام الاحتلال ينشر خرائط يزعم أنها "تاريخية لإسرائيل" والأردن تعلق

تفاصيل خيانة ميسي لزوجته مع مذيعة أرجنتينية (فيديو)

منوعات

المزيد

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالسوق المحلية

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء 7-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في أزمة فصل السيد البدوى من حزب الوفد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى اشتراط النية في صيام التطوع ووقتها؟ دار الإفتاء تجيب

علي جمعة يرد على فكرة إلغاء الموت والمخاوف من التطور في المستقبل

هبة عوف: الإسلام يعزز التعايش السلمي ويكرم السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية