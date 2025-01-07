الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية خلال تقديم التهنئة،فيتو

 أكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، على أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط. 

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العلاقات بين المصريين موروث شعبي 

وأشار  نائب محافظ الإسماعيلية، إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.
 

جانب من تقديم التهنئة،فيتو
جانب من تقديم التهنئة،فيتو
جانب من تقديم التهنئة،فيتو
جانب من تقديم التهنئة،فيتو

تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد 

 وكان قد أناب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية، وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو
مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو
مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو
مراسم قداس عيد الميلاد، فيتو

أبرز الحضور خلال مراسم قداس عيد الميلاد 

 وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، خالد جودة مستشار المحافظ للإعلام، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية.

مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو
مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو
مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو
مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو
مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو
مراسم قداس عيد الميلاد،فيتو

تقديم التهنئة للأنبا سارافيم 

وخلال القداس، قدَّم نائب المحافظ التهنئة للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها ولأقباط الإسماعيلية.

و تأتي هذه المشاركة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على مشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بالمناسبات الدينية، تأكيدًا على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع المصري.

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