جامعة قناة السويس تنظم الفوج 33 لمعسكر إعداد القادة

ينظم مركز إعداد القادة بـ جامعة قناة السويس، الفوج 33 لمعسكر إعداد القادة والذي يقام خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير 2025، تحت رعاية ودعم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

جهود جامعة قناة السويس لدعم قادة المستقبل

يأتي هذا المعسكر في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز مهارات القيادة لدى الطلاب وتأهيلهم لمستقبل واعد، ويتولى الإشراف العام على المعسكر الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما يشرف على التنفيذ الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، والدكتورة مناى شاهين وكيل المعهد المركز لشئون الأنشطة، والدكتور باسم المغربي وكيل المركز لشئون المقر،وينظم للمعسكر مصطفى أبو سريع المدير التنفيذي للمركز.



إقامة المعسكر بالمجان

ويقام معسكر إعداد القادة في جامعة قناة السويس بالمجان، ويشمل الإقامة والتغذية والمبيت وأدوات التدريب.

ويحصل المشاركون في معسكر إعداد القادة المقام بـ جامعة قناة السويس على شهادة مشاركة إلكترونية.



الشروط المطلوبة للالتحاق بالمعسكر

وأعلنت جامعة قناة السويس عن الشروط الواجب توافرها في المشاركين بالمعسكر والتى تتضمن أن يكون الطالب مسجلًا في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس، وألا يكون قد التحق بمعسكر إعداد القادة سابقًا، مع الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية وإحضار الأدوات الشخصية.



يُعد هذا المعسكر فرصة قيمة للطلاب لاكتساب مهارات قيادية جديدة والمشاركة في أنشطة متنوعة تسهم في تطوير قدراتهم الشخصية والمهنية.

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