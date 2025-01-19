حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

شهدت اليمن حادثة مأساوية، وذلك بعد غرق زوجين في مدينة عدن، أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق بأحد شواطئ المدينة.

حادث غرق مأساوي في اليمن

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن الأسرة المكونة من أب وأم وطفلَيهما، كانت تستجم في منطقة (أبو دست) بمديرية صيرة جنوبي محافظة عدن، للنزهة وقضاء بعض الوقت الممتع أمام البحر.

وبدأت القصة عندما بدأ أحد الطفلين بالغرق أثناء دخوله البحر في منطقة (أبو ديست) والتي تعد من المناطق الخطيرة التي يُمنع السباحة فيها، إلا أن بعض الأهالي يلجؤون إليها للنزهة وتغيير الجو.

زوج يحاول إنقاذ ابنه وزوجته

وسارعت الأم للقفز إلى البحر ولحقها زوجها والد الطفل، ونجحا في إنقاذ طفلهما، ولكون المنطقة تلك عميقة، فقدت الزوجة المقدرة على التحكم بنفسها.

وسحبت مياه البحر الزوجة أكثر فأكثر، ليحاول زوجها اللحاق بها وإنقاذها قبل فوات الأوان، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ولصعوبة الأمر، غرق الزوجان معًا.

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