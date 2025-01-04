كواليس غرق طفل داخل طبق مياه بمنزل أسرته بالشرقية

تجري النيابة العامة بالشرقية تحقيقات موسعة في غرق طفل يبلغ من العمر عاما واحدا بطبق مياه بمنزل أسرته، بناحية الكسارة بمدينة الصالحية الجديدة.

النيابة العامة تستمع لأقوال أسرته

استمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية وأن الطفل سقط أثناء لهوه في طبق المياه ولقى حتفه غرقا بإسفكسيا الخنق.

وفاة رضيع غرقا بمنزل أسرته بالصالحية الجديدة

ورد بلاغ لمديرية أمن الشرقية يفيد مصرع طفل يدعى"أ.م" غرقا داخل منزل أسرته بمدينة الصالحية الجديدة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر عاما واحدا تعرض للغرق بطبق مملوء بالمياه أثناء لهوه بالمنزل.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصردورالطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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