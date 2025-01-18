السبت 18 يناير 2025
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امتحان اللغة العربية يرسم البسمة على وجوه طلاب أسيوط رغم غموض بعض الأسئلة (فيديو)

فرحة الطلاب بسهولة
فرحة الطلاب بسهولة امتحان اللغة العربية، فيتو

امتحانات الشهادة الاعدادية، رسم امتحان مادة اللغة العربية الابتسامة والفرحة على وجوه طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط وذلك في أول أيام امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية.

وأعرب الطلاب عن فرحتهم بسهولة الامتحان والوقت الكافي لأداء الامتحان متمنيين أن تكتمل باقي الامتحانات مثل مادة العربي.

جمع كلمة سيد سؤال اختار من متعدد 

وجاءت أسئلة مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط مباشرة إلا أنه احتوى على بعض النقاط الصعبة في النحو وجاء من ضمن الأسئلة جمع كلمة سيد " اسواد - أسياد - سيدات - اسيد" من سؤال القراءة متحرري المحتوى، وجاءت الكلمة في جملة "أنت سيد قرارك"، وكان من بين الاختيارات "أسواد- أسيد- سيدات- أسياد".

80 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط يؤدون الامتحانات 

وأدى اليوم السبت 80 ألفًا طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «اللغة العربية - التربية الدينية»، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

استعدادات مكثفة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي هذا السياق أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، التي تنطلق اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من العمل لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لتوفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة، وتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب.

ومن جانبه قال محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إعلان كشوف المناداة وأسماء الطلاب وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة باللجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، موجهًا الإدارات بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب، ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

تأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كل الإشغالات.

وشدد محافظ أسيوط في تعليماته، على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

تعليم أسيوط ينتهي من الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

تداول أسئلة وأجوبة امتحان العربي للشهادة الإعدادية على جروبات الواتس بأسيوط

 

ونوه محافظ أسيوط إلى أن المحافظة شكلت غرفة عمليات مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط لجميع الإدارات التعليمية متواصلة على مدار اللحظة، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط، وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024.

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