استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الجانبية بديروط في أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الجانبية بمركز ديروط والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها ضمن خطة التطوير والتجميل لرفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلًا جماليًا وحضاريًا وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

محافظ أسيوط يعلن دعمه لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

تركيب بلاط الإنترلوك بحوارى شارع المستقبل بمدينة ديروط

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز قامت بتركيب بلاط الإنترلوك بحوارى شارع المستقبل، حيث تمت أعمال التمهيد ورفع كافة المعوقات والمخلفات وتسوية الشوارع المتفرعة بالجليدر ومعدات المركز وذلك لتكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة وذلك لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد محافظ أسيوط إنه سيتم إستكمال باقي الشوارع الجانبية التي يقل عرضها عن 6 أمتار، ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.