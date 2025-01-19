الأحد 19 يناير 2025
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نجاح جراحة استئصال زائدة لسيدة بمستشفى ههيا المركزي

زيارة رئيس المركز
زيارة رئيس المركز لمشتشفى ههيا بالشرقية

قالت الدكتورة هبة الضريبي مدير عام  مستشفى ههيا المركزى بمحافظة الشرقية: إن الفريق الطبي قام بقيادة الدكتور حسام عبد الحليم أخصائي الجراحة والدكتور طاهر شكري أخصائي التخدير وشيماء محمد أمين بتمريض العمليات  بإجراء جراحة لمريضة سكر 56 سنة تعاني من آلام حادة بالبطن.

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وجود ورم بجدار الأمعاء

وبالفحص الاكلينيكي وإجراء الفحوصات تبين وجود خراج أعلى الزائدة الدودية وتم عمل استكشاف كامل واستئصال الزائدة وتسليك الأمعاء حيث تبين وجود ورم بجدار الأمعاء عند اتصال الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة وتمت الجراحة بنجاح.

رفع أسلاك مرنة من الفخذ بدون جراحة 

كما قام قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور أمير شعبان أخصائي العظام ومساعدة الدكتور محمود عبد العزيز والدكتور طاهر شكري أخصائي التخدير مروة محمد نجيب بتمريض العمليات بإجراء عملية رفع أسلاك مرنة من الفخذ بعد التئام الكسر لمريض 11عام بدون جهاز السي آرم وبدون أشعة، وتمت الجراحة بنجاح.

اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ههيا 

كما قام اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز بجولة تفقدية  بشارع أحمد عرابي والمرور على مستشفى ههيا المركزي ويرافقه عماد لطفي نائب رئيس المركز والدكتورة هبة الضريبي مدير المستشفي للاطمئنان على مستوى الخدمة العلاجية والنظافة وسير العمل حرصًا على سلامة المرضى وتقديم أفضل خدمة صحية لجميع المرضى.

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مبادرة بداية بناء الإنسان 

 يأتي ذلك في ضوء مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء وتعليمات من هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية واستكمالا للنجاح  والتطوير للعمليات الجراحية داخل مستشفى ههيا المركزي ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى.

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الدكتورة هبة الضريبي مدير مستشفى ههيا المركزى محافظة الشرقية اللواء احمد شاكر رئيس مركز ههيا الدكتور حسام عبدالحليم الدكتور امير شعبان

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