الرعاية الصحية بالإسماعيلية تُنظم تدريبًا لتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات (صور)

نظمت الإدارة المالية بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، لقاءً تدريبيًا، بقاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي، لتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات للعاملين.

المستهدف من التدريب

واستهدف التدريب جميع العاملين في الإدارت المالية بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وذلك لتعزيز مهاراتهم في طرق تحصيل الإيرادات المختلفة وإدارة الدفاتر والأوراق ذات القيمة.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

عقد ورشة تدريبية

أشرف على التدريب الدكتور مصطفى صبري، مدير عام الشئون المالية بفرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية.

قام السيد أبو النجا، مدير إدارة الشئون المالية بالفرع، بتقديم الورشة التدريبية التي شملت مجموعة من الأساليب الحديثة في تحصيل الإيرادات.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

الهدف من عقد التدريب

يهدف هذا التدريب إلى تنمية قدرات الإدارة المالية بفرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، مما يسـهم في تحقيـق المزيـد مـن الحوكمـة المالية والإدارية، وتعزيــز التحول الرقمي وأرشفة المستندات.

كما يسعى التدريب إلى تمكيـن متخذي القرار من الحصول على المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، مما يساعد على إدارة موارد الهيئة بكفاءة وفعالية ويعزز الانضباط المالي، والرقابة على المال العام.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

ويعكس البرنامج التدريبى بالتزام هيئة الرعاية الصحية وفرعها في الإسماعيلية إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

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