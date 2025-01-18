اشتعال النيران في أسطوانة غاز داخل مطعم للمأكولات الشعبية بالغربية دون إصابات (صور)

نشب حريق اليوم في أسطوانة غاز داخل مطعم للمأكولات الشعبية في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مما أثار حالة من الذعر بين رواد المطعم.

تسرب الغاز وراء الحريق

وكانت النيران قد اشتعلت في الأسطوانة بسبب تسرب الغاز، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، تدخل الأهالي مع قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث،.

السيطرة على الحريق

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد وقت قصير من وصولهم، دون أن يمتد إلى أجزاء أخرى من المطعم أو المباني المجاورة ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحريق، حيث كان المطعم خاليًا من الزبائن وقت وقوع الحادث، كما تم إخلاء العمال بسرعة من المكان فور اندلاع النيران.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

وشهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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