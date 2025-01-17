الجمعة 17 يناير 2025
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سقط عليهما سلك ضغط عال، الصور الأولى لتفحم سيارتين على طريق المنصورة

تفحم سيارتين على
تفحم سيارتين على طريق المنصورة، فيتو

التهم حريق  شاحنتي نقل مبردة لحفظ ونقل الأطعمة خارج البلاد، إضافة إلى سيارة نقل بدون حمولة، أثناء توقفها بأرض فضاء أسفل كوبري عثمان في نطاق قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.

شهد طريق المنصورة طناح في محافظة الدقهلية تفحم 3 سيارات “شاحنتين ورأس تريلا” أمام قرية سللنت مركز المنصورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شاحنتين ورأس تريلا سقط عليهم سلك تيار كهربائي أثناء وقوفهم.

 

هرعت سيارات الحماية المدنية الي موقع الحريق وبالفحص تبين اندلاع الحريق في سيارتين ورأس تريلا  لصاحبهم “عماد العجمي” على إثر سقوط سلك تيار كهربائي سقط عليهم وتسبب ذلك في تفحم الثلاث سيارات على طريق المنصورة طناح.

 

تم السيطرة على الحريق بعد تفحم الشاحنتين ورأس التريلا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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