السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع ونجت في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية في شارع ونجت بمنطقة بولكلي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

حريق شقة وتعطل حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في إحدى الشقق بشارع ونجت، وهو من الشوارع الحيوية التي تربط منطقة أبو قير بمحور المحمودية.



توجهت ثلاث سيارات إطفاء على الفور إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

تسبب الحريق في توقف حركة المرور بشكل كامل بشارع ونجت، ما أدى إلى تكدس السيارات نتيجة أهمية الشارع كطريق رئيس في الإسكندرية.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب حريق الشقة قد يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

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