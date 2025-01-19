رفع المخلفات من ميادين الزقازيق في الشرقية

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية صباح اليوم بالمتابعة والاشراف علي اعمال النظافة العامة للشوارع والطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات والإشغالات من جانبي الطرق المؤدية من وإلى المدينة لتحقيق السيولة المرورية بالمحاور المختلفة لرئاسة المركز وللمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة حرصا على سلامة وراحة المواطنين.

رفع المخلفات من الميادين العامة في الزقازيق

كما كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق محمد مصطفي نائب رئيس المركز بالإشراف والمتابعة على أعمال النظافة العامة لرفع كافة المخلفات والتراكمات ورى الحدائق والاشجار بنطاق الميادين الرئيسية للمدينة وكافة المحاور أسفل واعلى الكباري العلوية والطرق من وإلى مدينة الزقازيق.

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بجولة اشتملت على تفقد أعمال النظافة من رفع تراكمات طريق شارع الزراعة – طريق الشوبك – أبو الأخضر وباقى محاور المدينة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ ألشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة للطرق ورفع كافة الإشغالات والتراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين للمحافظة على بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

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