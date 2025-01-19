التفاصيل الكاملة لمشاجرة المدرسة الدولية بالتجمع.. فصل الطالبات المعتديات.. والتقرير الطبي للضحية: شرخ في الأنف وكدمات

شهدت مدرسة لغات دولية شهيرة بمنطقة التجمع مشاجرة بين طالبتين قامت فيها إحداهما بالتعدي على الأخرى بالضرب المبرح والسب بأقذع الألفاظ.

وفور تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في الواقعة.

وأمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة المجني عليها واستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم.

أقوال أسرة كرمة

وقالت أسرة المجنى عليها، إن ابنتهم كرمة تعرضت للضرب المبرح، وإصابات فى أنحاء متفرقة من جسدها ما أدى إلى حدوث شرخ فى عظام الأنف.

التقرير الطبي للمجني عليها

وكشف التقرير الطبى للمجنى عليها، والصادر عن القسم العلاجي لجراحة التكميل التفاصيل الكاملة لإصابة الطالبة وجاء كالتالي:

اسم المريض: كرمة أحمد

تاريخ الدخول: ٢٠٢٥/٠١/١٦، وتاريخ الخروج: ٢٠٢٥/٠١/١٧

التشخيص: شرخ بعظام الأنف وتم عمل الفحوصات اللازمة

وأوضح التقرير الطبى بأن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبعد الكشف الطبى المبدئى الظاهرى وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود كدمة فى الرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت الحالة من المستشفى بعد رفض تدخل جراحى لتثبيت كسر الأنف.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وملابسات مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن الخلاف على الأولوية فى المرور من ممر المدرسة.

قرار وزير التعليم فى واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية

من جانبه وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة من الوزارة غدا الأحد إلى إحدى المدارس، للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمحافظة القاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزير محمد عبد اللطيف أكد تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشددا على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعته لنتائج التحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.

فصل الطالبات المعتديات على الطالبة كرمة

نشرت إدارة المدرسة الدولية أمس السبت بيانًا على صفحتها على فيسبوك، بشأن مشاجرة طالبات مدرسة التجمع، حيث تقرر فيه فصل الطالبات الثلاث صاحبات واقعة الاعتداء على الطالبة كرمة داخل المدرسة، وتحويل ملفهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب عقوبات انضباطية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة والتفاعل معها بشكل سلبي.

بلاغ ضد مدرسة دولية فى التجمع الخامس

كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة طالبة، يفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.