الأحد 19 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل جديدة في التعدي على طالبة التجمع، بلاغ للنائب العام ضد الفود بلوجرز بتهمة الابتزاز وتقديم محتوى مخالف، مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب توك توك ببني سويف

طالبة التجمع
طالبة التجمع

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كسر في عظام الأنف، أسرة طالبة مدرسة التجمع الخامس تكشف تفاصيل جديدة في التعدي عليها

تواصل أجهزة الأمن بالقاهرة ، التحقيق فى واقعة الاعتداء على طالبة داخل مدرسة دولية فى التجمع الخامس.

حبس سائق تسبب في إصابة شخص في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس سائق سيارة نقل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إصابة شخص في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بمنطقة مصر الجديدة.


إصابة سيدة مسنة سقطت داخل بالوعة صرف صحى بالغربية

أصيبت سيدة بكسور بعد سقوطها داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة التأمين الصحي بمدينة السنطة في محافظة الغربية، وتم انتشال المصابة من داخل البالوعة بعمق 12 مترا.


مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب توك توك داخل مصرف زراعي ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث سير بـ محافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب مركبة توك توك في مصرف زراعي بطريق قرية شاويش بمركز إهناسيا، وجرى نقلهما إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة حاولت حماية الكلاب الضالة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء سيدة بتعدى بعض الأشخاص عليها بسلاح أبيض، لقيامها بمنعهم من التعدى على الكلاب الضالة بالإسكندرية.

القبض على 3 سيدات بتهمة تلقين ذويهن إجابات امتحان المرحلة الإعدادية بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بشأن قيام 3 سيدات بالوقوف بجوار إحدى المدارس بالمنوفية لتلقين ذويهم إجابات إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

بلاغ للنائب العام ضد "الفود بلوجرز" بتهمة الابتزاز وتقديم محتوى مخالف

تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد الفود بلوجرز الذين يقومون بتقييم الأطعمة في المحلات والمولات الشهيرة، وذلك بعد المحتوى المثير للجدل الذي يقدمونه، والذي يثير غضب شرائح كبيرة من المجتمع.

التحريات: حالة نفسية سيئة وراء إنهاء عامل حياته بالتبين

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره مشنوقا داخل شقته بـ منطقة التبين، وتبين أن المتوفى يعانى من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة.

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