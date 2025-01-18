أمن القاهرة يكشف تفاصيل وملابسات مشاجرة طالبات داخل مدرسة دولية بالتجمع

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وملابسات مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن الخلاف على الأولوية فى المرور من ممر المدرسة.

وأضاف التحريات، أنه أثناء تواجد المجنى عليها وطالبة أخرى فى بداية ممر المدرسة، طلبت الاخير من الطالبة المجنى عليها أن تتوقف فى مكانه لحن تسير هى أمامها فى الممر.



وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليها رفضت طلبها وتركتها وسارت فى ممر المدرسة مما أثار غضبها ونشبت بينهما مشادة كلامية.



وأضاف التحريات، أن الأخيرة استعانت بشقيقتها وقاما بالتعدى على المجني عليها بالضرب المبرح مما أسفر عن إصابتها.



كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة طالبة، يفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربتها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

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