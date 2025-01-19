صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

تصدر اسم الفنانة نادية الجندي خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في مهرجان joy awards في دورته الخامسة والذي أقيم في المملكة العربية السعودية بحضور نجوم العالم.

نادية الجندي في مرمى الانتقادات بسبب ظهورها في joy awards

وتعرضت نادية الجندي، لانتقادات لاذعة بعد ارتدائها فستانا مثيرا للجدل خلال حضورها فعاليات مهرجان joy awards، حيث إنها ظهرت مكشوفة البطن، ورأى البعض أن هذه الإطلالة لم تتماشَ مع سنها مطلقا.

وحصد عدد كبير من مبدعي الفن العرب والعالميين العديد من الجوائز في حفل مهرجان "صنّاع الترفيه" (Joy Awards) في نسخته الخامسة بالرياض.

وتضمنت قائمة الجوائز العديد من الفئات المتنوعة في جميع نواحي الفن والثقافة والإبداع، لتكون كالآتي:

الفائزون بجوائز صنّاع الترفيه (Joy Awards)

فئة الموسيقى:

الأغنية المفضلة: “الجو” ماجد المهندس

الأغنية الأكثر انتشارًا حول العالم: أنغام “هو انت مين” بالمشاركة مع تامر عاشور “هيجيلي موجوع”

الوجه الجديد المفضل: ركان آل سعد

الفنان المفضل: عايض

الفنانة المفضلة: أصالة نصري

السينما:

الفيلم المفضّل: ولاد رزق 3: القاضية

الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد

الممثل المفضّل: هشام ماجد

المسلسلات الدرامية:

المسلسل الخليجي المفضّل: شباب البومب

المسلسل المصري المفضل: نعمه الأفوكادو

مسلسل بلاد الشام المفضل: مدرسة الروابي للبنات

الممثلة المفضّلة: هدى حسين

الممثل المفضّل: سامر إسماعيل

الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم

المخرجون:

المخرج السينمائي المفضل: طارق العريان

مخرج الأعمال الدرامية المفضل: رشا شربتجي

الرياضة:

الرياضي المفضّل: سالم الدوسري

الرياضية المفضّلة: هتان السيف

المؤثّرون:

المؤثّر المفضّل: شونق بونق

المؤثّرة المفضّلة: نارين بيوتي

جائزة الإنجاز مدى الحياة

وحرص مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (Joy Awards) على تكريم عدد من أساطير الفن والإبداع من جميع أنحاء العالم وذلك من خلال تتويجهم بجوائز “الإنجاز مدى الحياة” و"جائزة صناع الترفيه الفخرية" و"شخصية العام" و"صناع الترفيه الماسية" عن مجمل أعمالهم وتأثيرهم الواضح كل في مجاله، وهم كالآتي:

إنجاز مدى الحياة:

الممثل ياسر العظمة

الممثل مورجان فريمان

مغني الأوبرا والكاتب اندريا بوتشيلي

المخرج جي كي يون (jk youn)

المطرب عبدالله الرويشد

جائزة صناع الترفيه الفخرية:

المخرج محمد عبد العزيز

مصمم الأزياء زهير مراد

الممثل الهندي هريثيك روشان

شخصية العام:

الممثل ماثيو ماكونهي

صناع الترفيه الماسية:

الأمير بدر عبدالمحسن

النسخة الخامسة من "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS

وحضر الحفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

وشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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