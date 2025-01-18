السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الهضبة وأحمد عز أفضل إطلالات الرجال على سجادة JOY AWARDS

افضل إطلالات الرجال
افضل إطلالات الرجال بـJOY AWARDS، فيتو

حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم على حضور حفل مهرجان توزيع الجوائز  JOY AWARDS بنسخته الخامسة.

وتألق عدد كبير من نجوم الفن الرجال من جميع أنحاء العالم على السجادة البنفسجية، حيث أختار معظمهم اللون الأسود بينما قرر آخرون إضافة القليل من الألوان مثل النبيذي والأزرق والأخضر، وهم: الفنان العالمي انتوني هوبكنز، عمرو دياب، أحمد عز، أحمد سعد، بوراك اوزجيفيت، باريش اردوتش، احمد حلمي، باسم ياخور، اياد نصار، هاني رمزي، أحمد رزق، حمادة هلال، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب والهضبة عمرو دياب

المشاهير بحفل جوي أورود

وكان من أول الحضور على كاربت الحفل  النجم العالمي انتوني هوبكنز، والنجوم نبيلة عبيد، يسرا، فوز الفهد، لطيفة، جومانا مراد، إياد نصار،  حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، سيرين عبد النور، نادية الجندي، سوسن بدر، سلافة معمار، هاني رمزي وزوجته، صابرين، قصي خولى، بوسي شلبي، كريم عبد العزيز.

كذلك حضر طوني عيسي وزوجته، ودريد لحام وزوجته، الهضبة عمرو دياب، ياسمين صبري، عماد زيادة، رانيا فريد شوقي، هنا الزاهد وبشرى، ريتا حرب، والممثل التركي باريش، وسمية الخشاب.

 


 

 

 

 

 

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