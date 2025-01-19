الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تامر عاشور وأنغام يتقاسمان جائزة "جوي أووردز" للأغنية الأكثر رواجا على مدار العام

تامر عاشور وأنغام،
تامر عاشور وأنغام، فيتو

فاز السعودي راكان آل ساعد بجائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الأغاني بحفل جوائز "جوي أووردز 2025"، متفوقا على مطرب الراب تووليت.


وفاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، المخرج الكوري الجنوي جاي كي يون.

 

جائزة مشتركة لتامر عاشور وأنغام

وتقاسم المطرب تامر عاشور والفنانة أنغام جائزة، جوي أووردز 2025، الأغنية الأكثر رواجا على مدار العام، أغنية "هيجيلي موجوع" وأغنية "هو انت مين".
 

تعليق أنغام

وقالت أنغام: "تامر عاشور واحد من أرقى الفنانين والزملاء وعملت معه نجاحات كتيرة، والجائزة لها طعم كبير علشان يسرا اللى قدمتهالي وثانيا علشان عيد ميلادي الليلة دي". 
 

تعليق تامر عاشور

من جانبه قال  تامر عاشور: "أشكر جمهوري العزيز اللي وصلني لما أنا عليه الآن، وأشكر زوجتي حبيبتي اللي وشها حلو عليا السنة دي".
 

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