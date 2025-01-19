تامر حسني يطير ويتألق بأغنية "يا بنت الإيه" في joy awards (فيديو)

فاجأ النجم تامر حسني الجمهور بمشاركته في فعاليات مهرجان joy awards في نسخته الخامسة بالمملكة العربية السعودية، بحضور نجوم الفن.

تامر حسني في joy award

وظهر تامر حسني للجمهور محلقًا بارتفاع كبير في الهواء، حتى نزوله على المسرح وتقديمه فقرة مبهرة لأغنيته الشهيرة يا بنت الأيه.

جوي أووردز 2025



وشارك في حفل جوي أووردز 2025 بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وتواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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