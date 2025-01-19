طريقة عمل الليمون المعصفر باحترافية زي الجاهز

طريقة عمل الليمون المعصفر، من طرق تخليل الليمون التي تحاول كل ست بيت تعلم طريقتها، لأنه من أصناف المخلل الذي يعشقه الجميع، فبدلا من شرائه جاهز، تفضل الكثيرات عمله في البيت.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الليمون المعصفر.

مكونات عمل الليمون المعصفر



1 كيلو ليمون

1/2 كيلو ليمون للعصر

عصفر

حبة البركة

زيت زيتون

ملح خشن

مبشور جزرتين

شطة حسب الرغبة

الليمون المخلل

طريقة عمل الليمون المعصفر

اعصري نصف كيلو الليمون، وضيفي قشره لكيلو الليمون الذي ستقومين بتخليله، لأنه سيتعامل نفس معاملته.

ضعي كيلو الليمون المضاف له قشر الليمون، في وعاء واغمريه بالماء، حتى يغطيه الماء تماما، ارفعي الوعاء على النار، واتركيه يغلي، حوالي ربع ساعة.

صفي الليمون بعد ذلك من الماء الساخن، وضعيه في ماء مثلج، حتى يحتفظ بقوامه، ثم صفيه من الماء

ضيفي كمية من الماء الفاتر لليمون، بحيث يتم تغطيته بالماء، واتركيه في هذا الماء لمدة 3 ايام، مع تغيير الماء مرتين في اليوم.

بعد مرور الثلاث أيام، احضري بولة كبيرة، وضعي فيها الملح والعصفر والجزر وحبة البركة، واخلطيهم جيدا، وضعي جزء من هذه الخلطة في قاع برطمان التخليل

صفي الليمون من ماء النقع، وشقي كل ليمونه من الاعلى، بعلامة (x)، ثم ضعي الخلطة داخل الفتحة.

رصي الليمون في البرطمان، دون الضغط عليه بشدة.

اغلي لتر من الماء، ثم اتركيه ليبرد، حتى تحصلي على ماء معقم، ثم ضيفي له 6 ملاعق كبيرة ملح، ونصف كوب خل، ليكون لديكي سائل التخليل.

اسكبي عصير الليمون في البرطمان، ثم ضيفي سائل التخليل، حتى يغمره تماما، ويغطيه تماما.

ضيفي بعد ذلك ما تبقي من خلطة الليمون المعصفر على السطح، وغطي سطح البرطمان بالقليل من الزيت، ثم اغلقي البرطمان جيدا.

لا تفتحي البرطمان قبل 5 أيام.

طريقة عمل الزيتون المخلل، بطريقة احترافية

الزيتون المخلل

طريقة عمل الزيتون المخلل، في البيت،من الوصفات التي توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصةً بالنسبة للأسر التي لا تستطيع الاستغناء عن طبق المخلل مع كل وجبة، والذين يمثل لهم المخلل بندا أساسيًا من بنود السلع الشهرية، فتعلم طريقة عمل الزيتون المخلل في البيت، سيوفر الكثير من مصروف البيت.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الزيتون المخلل، بطريقة احترافية.

طريقة عمل الزيتون المخلل

هناك العديد من الطرق المختلفة لصنع الزيتون المخلل. فيما يلي الطريقة الأساسية، والأسهل، ونتيجتها مضمونة.

المكونات:

1 كيلو زيتون أخضر أو أسود

1 لتر ماء

1/2 كوب ملح

1/4 كوب خل

1/4 كوب سكر

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب أوراق غار

10 فصوص ثوم مقشر

5 حبات فلفل أسود

2 حبة قرنفل

طريقة عمل الزيتون المخلل

اغسلي الزيتون جيدًا بالماء البارد.

في وعاء كبير، اخلطي الماء والملح والخل والسكر وعصير الليمون.

ضعي الزيتون في محلول التخليل، واتركيه لمدة 3 أيام في درجة حرارة الغرفة.

بعد 3 أيام، أضيفي أوراق الغار والثوم والفلفل الأسود والقرنفل إلى الزيتون.

ضعي البرطمان في الثلاجة، واتركيه لمدة 2-3 أسابيع حتى ينضج الزيتون.

نصائح وأسرار لضمان نجاح الزيتون المخلل

يمكنك إضافة بعض التوابل الأخرى إلى محلول التخليل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأحمر أو الزعتر أو الكركم.

إذا كنتي تريدين تخليل الزيتون بسرعة، يمكنك غلي محلول التخليل لمدة 5 دقائق قبل إضافة الزيتون.

لا تفتحي البرطمان أثناء التخليل؛ حتى لا يدخل الهواء ويسبب تعفن الزيتون.

مدة صلاحية الزيتون المخلل

يمكن تخزين الزيتون المخلل في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

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